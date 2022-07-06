晶圓代工大廠聯電（2303）6日公告6月合併營收248.26億元，連續9個月創下新高，第二季合併營收720.55億元續締新猷並超越財測。雖然近期全球總體經濟的不確定性，造成聯電股價持續破底，有關晶圓代工廠被砍單消息瘋傳，但聯電仍認為半導體產能結構性供不應求情況會延續好幾年，對下半年產能滿載維持樂觀看法。

聯電公告6月合併營收月增1.6％達248.26億元，較去年同期成長43.2％，連續9個月創下歷史新高，產能利用率維持100％以上滿載。第二季合併營收季增13.6％達720.55億元，較去年同期成長28.9％，再創季度營收歷史新高。累計上半年合併營收1,354.78億元，與去年同期相較成長38.2％，改寫歷年同期歷史新高。

聯電預期第二季晶圓出貨量較上季增加4～5％，晶圓平均美元價格增加3～4％，季度營收將較上季成長7～9％，而聯電公告第二季實際營收季增13.6％達720.55億元，已超越業績展望高標。

然而俄烏戰爭及全球通膨引發消費性電子需求低迷，生產鏈已展開積極庫存去化動作，美國升息又導致總體經濟不確定性增溫，近期有關晶圓代工廠被砍單消息瘋傳，加上台股大跌加重半導體類股跌勢，聯電6日股價持續破底，終場下跌1.75元，以37.15元作收，成交量達101,958張，三大法人賣超28,361張，並為2020年12月以來新低。