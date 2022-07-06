大田（8924）受惠美日高爾夫球運動夯，6日公布的今年6月合併營收為7.4億元，除了再創歷年6月歷史新高之外，也比去年同期成長6％，第二季合併營收約23.39億元，優於旺季水準，而且是歷年季度史上最高點，同時，今年上半年營收達38.69億元，同步寫下上半年的歷史新高，等於三創新高。

大田6月營收年增5.78％，累計上半年營收38.69億元，年增11.59％，第二季單季營收23.39億元，年增約3％。

大田發言人鍾政義表示，6月營收公布後，共有3項三創新高：6月營收是歷年6月歷史新高、第二季營收是歷年季度史上最高、上半年營收是歷年上半年同期新高。

大田表示，大田去年度業績為歷年表現最亮眼的一年，全年合併營收78.8億元，合併毛利率為31.6%，淨利16.86億元，每股盈餘稅後20.15元，每股分派現金股利每股無償配發13.7元，股利將於8日發放。

大田說，目前大田營運穩定，品牌客戶對於大田公司的研發與量產能力深具信心，並與大田有長期合作、密不可分的關係，預計下半年進入傳統旺季，期待有更亮眼的業績表現。