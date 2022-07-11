樺漢(6414)公布2022年6月合併營收達新台幣103.85億元，月增23.3%、年增22.9%；累計2022年第二季合併營收達新台幣269.79億元，季增11.4%、年增18.3%；綜觀2022年上半年合併營收達新台幣511.99億元，年增19.1%，同時遞出6月、第二季、上半年營收表現三創歷年同期新高的紀錄。

樺漢表示，受惠於工控設計、系統整合其6月營收的年增率分別為25.8%、62.9%，齊步推進樺漢集團首度在第二季即有單月營收衝破百億大關的好成績。

隨著AIoT、工業元宇宙、ESG等應用蓬勃發展下，今年上半年三大事業體成長動能分別為：

工控設計：受惠於全球客戶對樺漢客製化工控設計服務的信賴，硬件系統的需求明顯快速增加，尤其樺漢個體方面，在主要歐美市場之智能零售、智慧金融、娛樂博弈等客戶的拉貨力道提升下，挹注個體上半年營收遞出年增率44.1%。

品牌通路：來自基礎建設、國際知名品牌電動車之智能工廠等對樺漢集團IoT的硬軟解決方案穩健的需求，今年上半年營收表現在俄烏戰爭、缺料等大環境影響下，仍逆勢年增1.5%，穩固樺漢集團營收規模的基礎。

系統整合：受惠於政府與學校機構、半導體等客戶看好智慧城市、先進製程產業未來發展的前景，持續加大資本支出投入擴廠增產、基礎建設，帶動機電工程的設備出貨與服務增加，上半年營收年增率47.4%。

展望2022年下半年，樺漢有信心整體營運穩定向上成長的佳績。以目前三大事業體在手訂單且依照掌握到的物流與生產排程來看，BB Ratio已來到1.2的水準，整體接單動能強勁，尤其是全球企業對於ESG的E環境保護中之「節能減耗、淨零碳排」議題越趨重視，帶動樺漢「雲化ESG賦能科技」解決方案詢問度與接單表現大幅揚升，日前集團周周皆有不同產業新客群包括政府與教育、智慧城市、金融與零售、智慧工廠等針對不同面向積極洽談新訂單合作，再加上位於匈牙利的布達佩斯工廠預計將於今年第三季完成後續生產程序，未來IPC3.0「硬軟整合、雲網結合」附加價值的效益發揮，四大事業之業務引擎動能全開，助力今年營收、獲利表現更上一層樓。