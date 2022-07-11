自行車產業上半年續旺！自行車族群均已相繼公布上半年營收，紛創同期新高！尤其是自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914），6月營收續揚、年增率均達二成，上半年營收雙創歷年同期新高！

展望下半年，法人表示，自行車產業上半年雖有缺料、缺櫃、國際原料漲價等雜音干擾，不過，隨著下半年進入自行車產業的傳統出貨旺季，雙雄下半年的營運表現可望優於上半年，2022全年營收與獲利續創新高仍可期。

巨大集團今（11）日公布6月合併營收88.69億元，年增率達21.81％，創歷年同期新高，成長動能主要來自代工業務及中國內銷市場買氣強勁；上半年合併營收達到450.02億元，年增7.17％，續創歷年同期新高！

巨大集團表示，捷安特中國廠自5月解封後，加速追趕產能，加上荷蘭廠及匈牙利廠生產順暢，帶動集團6月合併營收顯著成長逾二成；在自有品牌銷售方面，高階自行車及電動輔助自行車（E-Bike）的需求依舊強勁，惟美國及歐洲因零件短缺，導致供貨不順、影響銷售；至於捷安特中國內銷延續5月亮麗表現，6月銷售大幅成長七成。

美利達稍早已公布6月合併營收29.92億元，年增19.13％；上半年集團合併營收169.40億元，年增10.74％，創同期新高。

法人表示，目前中低階自行車需求、庫存雖已逐步恢復正常水準，但高階自行車、E-Bike需求仍維持高檔，且庫存水位偏低，美利達台灣廠E-Bike出貨暢旺，預期今年第二季E-Bike出貨量仍維持年增約四成的水準。

法人認為，隨著下半年缺料、缺櫃的情況逐漸改善，美利達今年E-Bike出貨量預估年增近三成、上看33萬台。在高單價E-Bike出貨規模擴大挹注下，2022全年營收維持雙位數成長可期，有機會首度突破300億元大關。