亞洲半導體產業及其產能，曾為新冠疫情期間的亞洲出口豎立起堡壘的保障，澳盛銀經濟研究團隊14日發布的「亞洲半導體報告」顯示，半導體的週期已走過最大強度，半導體業產能年增率估計在2022年達到9～16％，由於庫存指標已到均衡點，不再是過去兩年的短缺問題，產能年增率在2023年將放緩至4～8％。

澳盛研究團隊指出，半導體業含蓋相當廣泛，短缺的情況並不一致，因此產能表現可能會分階段緩解。像成熟芯片在2022年底製造能力跨過頂峰；先進芯片則預計在2023年緩解。

來自全球貨幣政策的迅速收緊，金融市場極為波動，對於科技股為主的市場指數產生巨大影響，澳盛研究團隊認為，此現象非常不利於科技業的估值。

此外，高通膨影響消費者和企業支出疲軟，全球增長放緩等因素，也將抑制科技需求，利率調升造成資金成本的增加，可能會對半導體的擴張計劃產生不利的影響。