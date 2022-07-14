AppWorks Demo Day #24 於14日登場，AppWorks董事長暨合夥人林之晨指出，儘管今年以來全球市場大幅修正，擁有好的應用以及真正解決問題的新創將會持續蓬勃發展，「潮水退去之後，沒穿泳褲的人都離開了，有實力的人會留下來」，鼓勵創業家「現在是最好的創業時間」。

林之晨也認為，接下來將有三大領域快速成長，包括Web3、AI/IoT以及SEA（東南亞市場），都將出現巨大的典範轉移，而對創業者來說，現在正是創業最好的時間。

由AppWorks（之初加速器）主辦的AppWorks Demo Day #24 + Wistron Demo Day #2 14日登場。林之晨表示，隨AW#24的加入，目前在AppWorks Ecosystem活躍新創已達457家、1,448位創業者。過去一年來，AppWorks Ecosystem也大幅成長，生態系累積募集金額達54億美元、年增25％。而在AppWorks Web3 Ecosystem中，更已有93家新創、181位創業者。

林之晨指出，雖然今年來全球市場大幅下修，新創同步迎來寒冬，但若回顧歷史，不管是2000年初的網際網路泡沫、或是2008年的金融海嘯，在大環境不好之下，都仍然有偉大的科技公司從中崛起，體質好、真正解決問題的企業在經過寒冬之後，隨著市場景氣恢復，將迎來榮景。

林之晨說，儘管近期市場波盪，仍持續看好三大板塊位移，也就是AI/IoT、Web3、東南亞市場長期所能帶來的改變。他表示，以Web3為例，歷經數次的牛市、熊市循環，區塊鏈產業與幾年前相比，基礎建設已經成熟許多，公鏈、錢包等工具普及，也累積更多使用者。

現在進入緊縮週期，競爭減少、市場秩序提升，林之晨認為，創業者可以更專心嘗試，找到更強的Product Market Fit，對Web3的創業者來說，這時候更能把握機會，在涵蓋NFT、GameFi、DAO等細分領域，將區塊鏈去中心化、無需許可（Permissionless）、無需既有信任基礎（Trustless）以及透明化的特質，更落實於人們的日常生活。