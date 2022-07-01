記憶體晶片大廠美光科技（Micron Technology）本季營收獲利預測遠不及市場預期，令人擔憂在經歷近兩年來的強勁需求後，該產業的景氣正在轉向下行周期。

美光公布第三財季（截至6月2日）營收年增16%、季增11%，為86.4億美元，創下一年多來最小增幅，但大致符合分析師預估的86.3億美元。

經調整後每股盈餘年增37.8%、季增21%，為2.59美元，優於市場預估的2.44美元。

美光預期本季調整後營收為72億美元加減4億美元，遠遜於華爾街預測均值90.5億美元。該公司預估本季經調整後每股盈餘為1.63美元加減20美分，亦遠不及分析師預估的每股2.57美元。

美光執行長Sanjay Mehrotra在聲明中表示，美光在第三財季營收創下新高，但由於近來產業需求轉弱，美光將在2023財年採取行動減緩供應增長，但他也強調美光對記憶體和儲存產品的長期需求仍具信心。

Longbow Research分析師Nikolay Todorov表示，我們認為需求已大幅減弱，我們已經看到即使是在那些供應嚴重吃緊的領域也是如此。美光將開始發出半導體周期正在轉向的信號。

目前美光盤後股價下跌1.41%，報54.50美元，稍早前一度大跌逾8%。

Summit Insights Group分析師Kinngai Chan在談到美光盤後跌幅收斂時表示，部分投資人認為這是周期的底部，因此美光股價得以回穩。但我們認為其獲利將面臨更大的衰退風險，因為我們所做的產業調查顯示，一直到2023年上半年，該產業可能進一步面臨定價壓力。

儘管美光高層對其晶片的長期需求仍具信心，但也準備降低晶片產量來穩住價格，為可能面臨的挑戰做準備。雖然未提供任何具體數字，但美光表示將減少2023財年（自9月起）的晶片製造支出。

美光業務長（CBO）Sumit Sadana表示，我認為這個轉變的程度肯定超乎業內所有人的預期，這些變化現在正擴散到整個產業。

Sadana在財報後的電話會議上表示，受中國封城影響，美光本季的中國事業營收估將下滑30%，總營收將減少10%。

近幾個月來，記憶體晶片製造商的前景已經惡化。通膨飆升、中國經濟減速以及俄烏戰爭削弱了消費者在智慧手機和個人電腦方面的開銷，而手機和電腦是記憶體晶片產業的關鍵市場。

Sadana表示，這部分的晶片需求不如預期。

需求轉弱導致晶片價格下滑和庫存增加，產業研究公司TrendForce估計2022年第三季DRAM晶片價格將下滑3%～8%。

Sadana表示，美光將保留部分已經生產的晶片，而非釋出到市場上，並將這些庫存用來支應可能出現的供應短缺，因公司將削減晶片產量。他表示：「我們不介意留有這些庫存，這將使我們能在市場上推動更好的定價準則」。