記憶體廠美光財測發出警訊，預期市場走弱，為半導體景氣開出反轉第一槍。美股周五（1日）開盤表現平淡，道瓊工業指數狹幅震盪，那斯達克指數跌約0.2%，費城半導體指數續跌，重挫近2%。台積電ADR跌破80美元，重挫超過5%。

截至台北時間21點35分，道瓊工業指數上漲59.95點（或0.19%），暫報30835.38點；那斯達克指數下跌26.61點（或0.24%），暫報11002.13點；標普500指數下跌1.88點（或0.05%），暫報3783.5點；費城半導體指數下跌49.51點（或1.94%），暫報2506.75點。

5大科技巨頭中，谷歌下跌近1.5%，Meta跌逾2.5%。美光預期市場需求轉弱，重挫4.4%，半導體類股應聲倒地，艾司摩爾暴跌5%，英特爾跌2%，輝達、超微跌超過3%；台積電ADR重摔逾5%，暫報77.65美元，聯電ADR跌約3%，報6.57美元。