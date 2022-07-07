大陸澎湃新聞報導，近日大陸商務部會同16部門發布《關於搞活汽車流通、擴大汽車消費的若干措施》（《《若干措施》》）。大陸國務院新聞辦7日舉行穩定增加汽車消費國務院政策例行吹風會，大陸工業和信息化部裝備工業一司負責人郭守剛表示，將會做好汽車晶片和上游原材料保供穩價工作。

郭守剛稱，近來中國把握新一輪科技革命和產業變革趨勢，率先明確了發展新能源汽車的國家戰略，相關各方主動作為，密切配合，奮力推動產業發展取得顯著成效。新能源汽車市場規模快速擴大，帶動了中國新能源汽車產品市場競爭力的快速提升。多款造型靚麗、性能卓越、科技感強的車型成為市場熱銷產品。2021年，新能源汽車的消費者滿意度已經追平了傳統燃油汽車。在全球10大暢銷新能源汽車車型中有6款是中國品牌車型。今年1-5月，自主品牌新能源乘用車消費占比也已經超過了80％。

郭守剛指出，今年以來，受疫情多點散發等因素影響，汽車產業發展受到了一定衝擊，支持新能源汽車購買使用是穩定和擴大汽車消費，保障產業平穩運行的有效途徑。下一步，工信化部將按照中共中央與國務院決策部署，落實《若干措施》要求，會同相關部門進一步擴大新能源汽車推廣規模，為促進汽車消費、穩定經濟大盤作出積極貢獻。

一是持續提升產品供給品質。持續完善新能源汽車安全技術標準，提升動力電池熱失控報警、安全防護、低溫適應等性能水準。推動電動化與智慧網聯技術融合發展，開發更多適合消費者的服務功能。

二是積極營造良好使用環境。加強行業運行監測研判，做好汽車晶片和上游原材料保供穩價工作，全力保障產業鏈供應鏈暢通穩定。

談及破除新能源汽車市場地方保護問題，郭守剛表示，2022年3月中共中央、國務院印發的《關於建設全國統一大市場的意見》明確提出「加快清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法」，大陸《反壟斷法》規定不得對外地商品設定歧視性措施，《若干措施》也提出不得設定本地車型備案目錄和不合理車輛參數指標。前期工信部已聯合相關部門針對地方保護問題開展專項督查，後續將加強對地方政策措施的監督核查，推動建設高效規範、公平競爭、統一開放的大陸全國大市場。