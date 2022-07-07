晶圓傳載方案廠家登（3680）受惠於接單強勁，6月合併營收3.80億元為歷年同期新高，第二季合併營收10.67億元為歷史次高。隨著國際大廠全力投入極紫外光（EUV）生產線建置並擴增成熟製程產能，家登極紫外光光罩盒（EUV Pod）及前開式晶圓傳送盒（FOUP）下半年出貨暢旺，訂單能見度已看到明年底。

家登出售轉投資吳江新創後，營收已全數為半導體傳載方案，6月合併營收月增18.7％達3.80億元，較去年同期成長87.8％，改寫歷年同期新高。第二季合併營收季增4.2％達10.67億元，較去年同期成長76.4％，為季度營收歷史次高。累計上半年合併營收20.91億元，較去年同期成長67.5％，創下歷年新高紀錄。

家登表示，為強化半導體本業及聚焦核心技術，同時大中華汽車市場受疫情影響，近二年表現皆未如預期，家登於4月出售吳江新創所有股權，策略上改為集中資源專注發展高毛利半導體傳載方案市場。家登出售汽車事業後，第二季營收表現未出現缺口，傳載方案出貨續創新高，預期上半年獲利表現有機會超越去年全年。

此外，家登6月公告發行第三次無擔保轉換公司債，發行總額新台幣10億元整，7月7日起開始在證券商營業處所開始櫃檯買賣，發債主要用於家登未來三年廠辦興建及擴充產能等規劃，以因應全球EUV Pod及FOUP等載具爆發成長的強勁需求。