旺宏(2337)6月營收39.12億元，月增10.3%、年增8.40%，為歷史同期新高；第二季營收113.40億元，年減0.75%、季減2.22%；累計2022年上半年營收為新台幣229.38億元，年增8.95%，亦為歷史同期新高。

因旺宏收回部分限制員工權利新股，致公司實際流通在外之普通股股數發生變動。每股盈餘分配之現金股利配發金額爰由新台幣1.8元調整為新台幣1.80008968元。旺宏將於下周三(7月13日)除息，旺宏受到記憶體雜音，股價頻頻下跌，周四再摔超過九個月低點，但隨後半導體反彈力道拉抬，股價翻紅，終場翻紅收漲2.53%報30.45元。

大陸第二季封控衝擊5月營收，影響電子供應鏈與終端需求，但旺宏董事長吳敏求表示，仍對公司後市充滿信心，尤其在車用部份，旗下NOR Flash打進全球電動車供應鏈，自家晶片在電動車領域的使用量會越來越多，成長會很快，效益也持續壯大顯著。

吳敏求先前也提到，下半年營運不錯，會優先供應NOR，其價格也可望走揚，而3d nand 192層開發進度順利，3D Nor部分客戶初期反應也好。