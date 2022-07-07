在晶片以及生醫族群上漲帶動下，韓股7日開高走高，一掃6日大跌並創1年半新低的陰霾。目前，大盤在2,333.21點，漲41.2點或1.8%。同時，韓元也小升。

韓國三星電子7日表示，智慧手機因通膨影響賣得不理想，但伺服器對記憶體晶片的需求卻仍然強勁。兩者中和後，上季財報還是可繳出一張漂亮成績單，同時也可望寫下4年以來，最佳第2季獲利紀錄。因此，股價也一度大漲超過3%。

近來韓國疫情有升溫趨勢，生醫類股的快篩試劑製造業者SD Biosensor，一度飆升約7%。同時，新冠疫苗生產藥廠SK Bioscience更是狂噴17%。

韓國央行7日表示，當地5月經常帳由虧轉盈，不過，能源以及大宗商品價格還是沒有降下來之下，進口費用跟著大漲，導致盈餘項目還是遠低於2021年同期。

韓元在前個交易日貶至10多年新低後，目前兌一美元在1,305.8價位附近，小升0.5元。