南韓股市在周一結束了此前連二漲走勢；對於經濟衰退的擔憂，以及企業獲利可能欲振乏力的預期，讓投資人選擇開始離場。

周一南韓KOSPI指數跌10.34點或0.44%，為2340.27點。交易量相對較小，有3.69億股成交，價值約6.1兆韓元(約47億美元)。

機構投資人賣超1880億韓元，外資賣超170億韓元，散戶買超1910億韓元。

隨著科技股和汽車股走高，韓股開盤上揚，但是隨後外資和機構法人開始拋售，讓指數在漲跌之間上下波動。

三星證券分析師Seo Jung-hoon說，一系列季度財報將開始出爐，投資開始處於觀望態度，並且為美聯準會可能採取更大收緊政策的措施而預做準備。

市場領頭羊三星電子升0.17%，報5.88萬韓元；SK海力士跌1.16%，報9.37萬韓元。

現代汽車升0.56%，報17.9萬韓元；起亞汽車也上漲1.56%。

樂金化學跌3.33%，報52.2萬韓元。在疫情感染率上升的擔憂下，賽特瑞恩(Celltrion)升1.92%，報18.6萬韓元。

韓元小跌3.5韓元，1美元報1303.9韓元。