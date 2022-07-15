韓國進口物價仍在高檔，加上當地半導體大廠可能減少資本支出，韓股15日上下震盪，目前在2,322.95點，微微上漲0.63點。另外，雖然韓國日前又升息兩碼，但韓元繼續走弱，盤中甚至又創新低紀錄。

韓國央行15日表示，受到石油以及原物料價格居高不下影響，當地6月進口物價，繼5月大漲3.8%之後月增0.5%，已連續第2個月都出現上漲。同時，若以年增率來看，6月更是飆升33.6%，連16個月上揚。

依目前市況來看，電子產品需求似乎不如預期所想的多，因此，韓國SK海力士也正考慮是否縮減2023年資本支出規模。據悉，投資金額約減25%，只剩下16兆韓元，122億美元左右。不過，SK海力士股價還是走強，上漲3.5%。

同時，三星電子漲2.6%，現代汽車漲0.3%，大韓航空則跌1.1%，化學大廠LG Chem也跌0.4%。

韓元兌一美元在1,322.7價位附近，韓元大貶10.6元。這也是韓元自2009年4月30日以來，再次貶破1,320關卡。