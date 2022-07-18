在大型類股上漲帶動下，韓股18日開高後震盪走高，收2,375.25點，漲44.27點或1.9%，創兩周新高點。同時，韓元止貶走升，外資也買超6334億韓元。

韓國政府表示，為避免利率上升造成償還房貸時負擔更大，初步同意部分較低的房價可使用固定利率來還貸款。從9月開始，擁有房價在4億韓元、約30多萬美元以下的韓國民眾，可用4%左右固定利率來還房貸。

美國財長葉倫表定19日將拜會韓國總統尹錫悅，以及多位當地政府要員，包括財長以及央行行長。同時，在葉倫停留韓國時，也會順道去參觀LG集團。LG財閥旗下全球第2大電池大廠LG Energy Solution，因韓元走貶，美國通膨益加惡化，在投資成本大增下，6月底傳出赴美投資可能生變消息。

大型類股受到市場青睞，三星電子漲3.17%，SK海力士漲2.33%，季報財測樂觀的現代汽車漲1.09%，起亞漲1.26%，Naver大漲6.71%，Kakao漲3.85%，KB金融集團漲4.77%，新韓金融集團也漲3.74%。

不過，生醫股卻疲弱，三星生物製藥跌0.86%，大藥廠Celltrion也跌1.88%。另外，電池業者中LG Energy Solution跌1.75%，三星SDI也跌0.36%。

韓元兌一美元在1,317.4附近，韓元止貶回升8.7元。