為控制疫情傳播，澳門自今日凌晨零時起，所有非必需的工商業活動及場所暫停運作7日，但居民生活所需的餐飲服務及公共交通仍然需要運作。

澳門自今日零時至7月18日零時，所有從事工商業活動的公司、實體及場所暫停營運，但以下三類公司、實體或場所除外：提供水、電、天然氣、燃料、電信、公共交通、垃圾收集等基本公共服務，以及酒店住宿、清潔衛生、物業管理、批發及運輸生活物資等維持社會必要運作所需的服務的公司或實體；街市、超級市場、餐廳、飲料場所、飲食場所、藥房、衛生護理場所等維持居民生活所需的場所；經主管部門例外批准的公司、實體或場所。所有人員須留在住所，因執行必要的工作、購買生活物資，又或其他緊急原因必需外出時須佩戴口罩，成年人須佩戴KN95或以上標準的口罩。

另外，在此期間需上班的餐飲服務業人員、餐飲外賣配送員、公共巴士和計程車司機必須明日起一連7日每日接受一次核酸檢測，而原先三類重點人群，包括保安、清潔及物業管理人員，仍要每日做核酸檢測。