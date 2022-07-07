MOSFET(金氧半導體場效電晶體)概念股力士(4923)6月合併營收為1.1億元，較去年同期的1億元成長10％，創歷年同期新高。由於力士積極擴大整體業務接單動能，帶動第二季合併營收3.33億元、累計上半年合併營收達6.49億元，分別年增14.25％、20.51％，皆改寫歷年新高水準。

力士表示，受惠公司近兩年積極於MOSFET成品業務導入新一代ETG、RTG等專利技術、擴大客戶業務合作並推出新產品上市等成效展開，帶動力士MOSFET成品於PC/NB裝置使用規格、數量同步增加，再加上針對尚未封裝為MOSFET之半成品晶圓片Wafer業務方面，受惠大陸地區主要封測客戶於手機、車用領域需求提升，創造穩定營運挹注，即使近期全球PC/NB相關產業面臨通膨、大陸封控等因素，影響國際品牌及相關供應鏈加大庫存管理與下調訂單出貨目標，但力士6月營收仍站穩高檔水準並與5月相當，且今年第二季、上半年營收更是創下新高。

近年整體MOSFET產業隨著國際IDM大廠將產能轉移包括車用電子、伺服器、資料中心等中高壓MOSFET市場應用，創造中低壓MOSFET市場供應缺口，使得整體產業結構性改變，力士手握無侵權自有專利數高達91件，擁有小訊號、功率型等豐富MOSFET成品產品線，並採用封閉式製程平台生產，以及陸續於近兩年取得全球前三大國際筆電品牌的HP、DELL合格供應商資格等競爭優勢，不僅在整體產業結構轉變下創造力士更具拓展其他應用領域業務利基，尤其國際品牌大廠對於技術專利保護意識重視，助力力士擴大新客戶合作契機。

展望第三季，力士維持審慎樂觀看法，看好電源供應器、電池模組等領域主要客戶共同研發新款MOSFET產品將於第三季起逐步創造銷售貢獻，並持續深化與既有客戶共同合作開發瞄準快充、車用、充電樁等符合未來市場高度需求應用之MOSFET產品，有利於堆疊未來營運動能。