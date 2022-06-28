致伸(4915)填息僅花3個交易日，昨天填息後今早盤中再漲逾3個百分點，股價重回「6」字頭。法人估，H2為聲學產品的出貨旺季，2022年致伸營收與獲利高峰將落在Q3，預估全年營收雙位數成長。

致伸受惠產品結構優化，去年全年雙率雙增，稅後盈餘22.98億元，年增19.75%，RPS為5.13元，今年首季合併營收為新台幣178.94億元，稅後盈餘為新台幣5.43億元，EPS為1.23元。第一季營收受惠汽車ADAS、警用相機和新產品在相機模組應用的強勁需求，而聲學產品由於零組件缺料造成先前產品出貨遞延已漸漸減緩，也對營收有顯著貢獻。

第一季度毛利率為12.6%，而營業利益率為3.4%。第一季的營收配置，資訊產品佔致伸總收入的53%，其次是智慧生活產品26%和汽車/工業互聯網 (AIoT) 等相關產品約21%。與去年相比，汽車/工業互聯網 (AIoT) 等相關產品的比重不斷增加，權重從2021年第一季的13% 和第四季的16%增加到今年第一季的21%。