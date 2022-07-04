信邦(3023)6月合併營收為25.55億元，續創歷史新高，月增2.47％，年增17.21％；第二季合併營收為75.24億元，季增8.38％，年增15.65％；累計上半年合併營收為144.65億元，年增15.81％。

信邦指出，6月主要醫療及健康照護、汽車、綠能及工業應用等產業銷售分別較5月成長0.26％、10.22％、10.20％及11.26％；累計上半年營收相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長15.45％、汽車產業成長31.93％、綠能及節能產業成長11.09％、工業應用產業成長20.22％、通訊及電子周邊產業成長9.42％。信邦今年已經第5次及連續4個月改寫單月營收新高，而第二季合併營收亦創單季新高。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售占集團營收75.48％；連接器及零組件銷售占24.52％。在產業別的銷售分布，工業應用產業占27.91％；通訊及電子周邊產業占合併營收25.88％；綠能及節能產業占24.08％；汽車產業占12.60％；醫療及健康照護產業占9.53％。