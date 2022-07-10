研華(2395)公布2022年六月份合併營收達新台幣64.34億元，年增27.48%、月增14.60%。第二季營收168.24億元，年增18.40%、季增4.10%。累計研華前六月合併營收達329.44億元，年增20.36%。研華2022年六月、第二季及上半年營收同創歷史新高，表現亮麗。

研華6月營收創歷史新高，動能來自北美、大陸、新興市場等地的EIoT、SIoT產品線，第二季營收168.24億元，亦為歷史新高，表現優於先前法說會預估。因研華在手訂單金額仍高，法人預估，第二季即為2022年營收低點，且今年第二季至第四季業績逐季成長，故法人維持對研華買進的投資建議，目標價給予426元。

雖然投信、外資轉賣超，但研華周五股價跌深反彈，上漲1.07%至331元，重返5日線。

研華今年上半年營收成長，並以EIoT中的Applied Computing、SIoT產品線的營收年成長幅度較突出，分別為62%、47%，Cloud IoT產品線的年營收成長幅度亦超過20%；若再就各主要銷售地區而言，今年上半年以北美、歐洲、新興市場表現較佳，營收年成長幅度分別為37%、25%、40%，此外大陸昆山廠營運已於6月完全回歸常軌，且大陸市場4月營收雖受昆山廠停工衝擊，但上半年營收仍較去年上半年小幅增加。

研華上半年接單/出貨比值(BB Ratio)為1.25，6月則為1.10，顯示過往客戶端擔心交期過長與漲價因素，積極下單狀況已不復存在，接單狀況逐步回歸以往年度水平。新增訂單金額已回歸過往平均水準，不過，研華在手訂單金額仍高，法人認為，第二季即為2022年營收低點，預估今年第二季至第四季業績逐季成長。