元大金(2885)、新光金(2888)兩檔金控股今天同步除息，不過，走勢大相逕庭，新光金緩步填息，填息率超過3成，元大金一開盤則大幅貼息。

元大金配發1.5元現金股息，昨日除息前夕，現金股息殖利率還有6.4％，但外資賣不停，昨天再賣超26069張，成了棄息大戶，近四個交易日累計賣超52013張。今天除息日直接開低，盤中一度跌4％。

元大金前5月稅後淨利90.13億元，年減43％，每股盈餘0.74元。主要今年台股表現疲弱，證券經紀及自營獲利表現都低於去年同期，由於目前全球股市疲弱，隨著升息循環收緊資金，台股日均量恐怕持續下探，對元大金獲利帶來壓力。

相對元大金外資賣超頻頻，新光金則獲外資關愛眼神，昨天買超22219張，三大法人近兩個交易日買超將近3.7萬張。

壽險業近幾年重視海外資產配置，海外債券佔整體可運用資金平均比重已攀升至6成，國內債券平均佔比則逐年下降至1成，因此海外債券殖利率對壽險公司投資報酬率影響較劇。隨FED開始縮減購債規模、2022 年開始快速升息，美國10年期債券殖利率彈升，壽險公司新錢投資報酬率提高至4％以上，將有利壽險公司經常性收益率止跌回升。