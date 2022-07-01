台新銀行致力數位金融創新服務，成效深獲肯定，6月29日財金公司金融資訊系統年會中，獲頒電子金流業務「跨行業務推展卓越獎」與「跨行服務創新獎」二項大獎，未來將持續秉持創新服務精神，攜手財金公司共創普惠金融新未來。

台新銀行數位金融處資深副總黃天麟表示，台新近年積極發展數位金融創新，並具體應用於各項政府便民政策，以全國民眾最為關切的防疫紓困措施為例，積極配合政府規劃，因應「ATM振興三倍券」、「孩童家庭防疫補助」及「部分工時勞工生活補助」等措施，提供全國逾4,000台ATM二十四小時領取補助款的便民服務。

疫情三級警戒期間，台新也嚮應政府政策，提供網路（行動）銀行跨行轉帳免收手續費，及ATM減收手續費措施，減少民眾財務負擔，並鼓勵多使用數位通路服務，降低外出感染機率。

黃天麟指出，台新銀行更長期攜手財金公司發展各項金融業務，包含從晶片金融卡消費扣款到跨境線上匯出服務（Cash outbound），讓台灣民眾在疫情嚴峻時，可透過金融卡消費扣款輕鬆在家網路購物。

統計2022上半年，透過跨境線上匯出服務的交易量，比2021年同期成長1倍，因應各國政府陸續放寬邊境管制，旅遊活動增溫，台新也將推出跨境支付服務，以方便國人使用。

台新數位服務創新的腳步從不停歇，黃天麟強調，為提供更便捷的金融服務，陸續在ATM及數位通路上提供手機號碼綁定帳號服務（手機號碼就是帳號）、手機號碼跨行轉帳／存款服務、以及新增電支機構轉帳等創新功能。

依據內部統計，台新ATM每月使用人次達逾千萬人，2022上半年全行跨行交易量也較去年同期顯著成長，未來仍將秉持普惠金融的精神，以創新便利服務成為全民智慧好夥伴。