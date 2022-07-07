全國環境教育成果觀摩會7日起一連兩天在國立海洋科技博物館舉行，由基隆市副市長林永發及教育部資訊及科技教育司長郭伯臣為活動揭開序幕。基隆市為提供最優質的環境教育饗宴，動員超過30個單位共同參與。

原本基隆市長林右昌預定出席揭幕式，但7日上午快篩陽性，由副市長林永發代理出席。林永發與全國各縣市環境教育夥伴分享「基隆市港再生海洋永續發展城市新風貌」，講述基隆市港再生的成功經驗，從城市治理的觀點探討整體城市與環境規劃的藍圖。

此外，在觀摩會中也特別與日本麻布大學生命環境科學部小玉敏也教授視訊連線，談論日本中小學推動ESD的現況與展望，期盼各縣市能夠在推動環境教育上有更多元且國際化的觀點。

教育處杜國正處長表示，本次活動基隆市以「海洋城市與永續發展教育」為主題，也呼應國家能源政策，並表示可負擔的潔淨能源藉由自然界的循環以產生源源不絕且不會造成環境污染的能源，如太陽能、水力能、 風力能、海洋能、地熱能、氫能和生質能等。正如班班有冷氣的政策，同時兼顧孩子健康，也能夠藉此教育下一代能源如何加速轉型去碳化，確保所有的人都可取得負擔得起、可靠、永續及潔淨的能源，讓能源的利用能夠生生不息。

主辦單位期許兩天的觀摩會，透過縣市交流活動，能夠帶給各縣市夥伴在未來提升環境教育執行及推動的能量，也期待各縣市推動環境教育成果能夠藉由對話分享，開創深耕全國環境教育執行力銜接國際環教脈動。