嘉義市長黃敏惠肯定月桃故事館建置友善視障者的設施，助益服務多元觀光遊客。（廖素慧攝）

嘉義市月桃故事館友善視障者的設施。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市為提供視障者友善服務，2年來推動特色店家進行營造友善環境，有43家業者加入，有語音播報菜單、智慧雲端多國語音導覽系統等，12日在月桃故事館辦理觀摩會，視障者及旅行業者來體驗，市長黃敏惠肯定業者的友善服務。

嘉義市月桃故事館觀光工廠建置「多國語音導覽系統」、「通用化觸摸式逃生避難圖」以及「視力不便者五感體驗設計」，讓視障者在館內可以使用觸感、聽力來活動，市府舉辦「觀光工廠友善環境創新服務研討觀摩會」，故事館負責人何勇魏分享他參與視障者創新服務研發設計的感想。

故事館內有4個智慧友善語音導覽點，由臺南大學及1家社會企業協助設計，遊客按鈕或用智慧型手機掃描QRCODE，可以聽到何魏勇化身為「月桃爺爺」，用中英文導覽月桃種類、產品以及相關知識和服務。

黃敏惠表示，市府致力創造身心障礙者社區共融、落實身心障礙者權利公約（CRPD），月桃故事館建置「多國語音導覽系統」、「通用化觸摸式逃生避難圖」以及「視力不便者五感體驗設計」是全國觀光工廠首創友善視障朋友的佳例，提供視障者、行動不便的長者及外國遊客等多元的貼心服務。

市府社會處長林家緯指出，該處持續輔導特色商店建置友善設施，去年及今年各以100萬元推動，去年有20家、今年有23家業者接受輔導，改造的內容依店家的環境空間、客人需求等因素而客製化，例如廁所加裝扶手、求救鈴、無障礙通道、語音播報菜單等軟硬體都有。