北市今年預計推出新一波振興方案，包括21日將公布的「熊好券」規畫，台北市議員黃郁芬批評，去年熊好券集中大企業，近3成店家無收益，產發局長林崇傑表示，會調整讓人潮不集中連鎖店，而進到簽約商家，市集券也會分流，讓小商家受益。

台北市議員黃郁芬指出，北市府給出熊好券總體使用率95.9％，但市集有半數無獲益，藝文有4成零收益，而熊好券店家0收券比例，市集券48％、藝文券36.9％、饗購券27.3％，這些店家願意配合政策，但響應卻無收到任何券。

黃郁芬批評，「大企業收券笑嘻嘻，小商家依舊苦哈哈」，都是因規畫欠周，北市有辦熊好券收券王，等同成效好再給獎勵，但像是市集券、藝文券第一名是誠品，「真正需要政府幫助的小店家，在獎勵機制中是消失的」。

黃郁芬表示，熊好券大部分都被連鎖商店拿走，近3成店家無收益，6成5藝文產業也反應沒幫助，她建議，應針對未因熊好券提升業績的店家，提出改善方式，檢討熊好收券王獎勵方式，研議其他振興方式。

鍾佩玲先問為何到現在「熊好券2.0」都未能公布，搞得好像國家機密，索資也沒答案，她也質疑，北市給的實施報告上，不只參與店家資料數字前後不一，預估消費額度乘數效果也從2.57降低至1.72，竟還能說很滿意。

林崇傑回應，北市府21日說明振興方案，針對市場及商圈的振興跟加碼，也從6、7月陸續啟動，並依檢討去年發放結果，讓人潮不集中連鎖店，而能進到簽約商家，市集券也會分流，抽到後標明到市集還是夜市消費，讓小商家受益。