111年全國中等學校運動會空手道競賽於7月4日展開，選手們個個奮力拼搏爭取勝利，其中臺北市民權國中戰績輝煌，榮獲國中男子組榮獲總錦標第三名、個人形金牌和對打銀牌和銅牌。
民權國中的空手道隊從108年起迄110年每年都榮獲國中組男子組個人形的金牌，曾仁鴻教練表示，空手道比賽除表現武術技巧、速度與力量外，更是充分展現禮儀、氣魄與精神，顯示選手們平日努力勤奮練習的成果，也表現出民權國中空手道的武道精神。
民權國中朱毋我校長表示，民權國中的體育班學生除運動技術訓練外，同時重視學生的課業和學力，強調良好生活習慣和品德教育的養成，體育班成立以來成果豐碩，培育出許多優秀選手。這次在全國中等運動會中戰績輝煌，歸功於教練辛勤指導及家長們的支持陪伴外，更重要的是選手們堅持不懈的努力，期待民權體育班的選手們都能持續鍛鍊成長，為自己爭取更多的歷練和榮譽。
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