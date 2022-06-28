無塵室設備工程廠漢唐(2404)股東常會通過配息約13.12元，今（28）日以156.5元參考價除息交易。漢唐股價近期回測169元的半年低點支撐，今日開高上漲2.56％至160.5元，填息率約30.77％，惟隨後受賣單出籠壓回翻黑小跌0.32％，填息步伐站不穩。

漢唐2022年首季營運轉淡，營業利益6.87億元，季減19.83％、年減1.96％，為近2年半低點，加上業外收益季減84.7％、年減91.26％，使歸屬母公司稅後淨利5.31億元，季減33.47％、年減28.84％，每股盈餘（EPS）2.79元，雙創近15季低點。

不過，漢唐5月自結合併營收41.75億元，較4月躍增達86.68％、較去年同期16.1億元跳增達1.59倍，創近21月高點、改寫歷史第三高。累計前5月合併營收122.05億元，較去年同期93.31億元成長達30.8％，續創同期新高。

漢唐業務長許俊源日前法說時表示，由於主要客戶進行大規模擴產，今年前4月新接單金額已達395.65億元，超越去年全年營收256.06億元，累計已簽約未認列的在手訂單高達933.61億元，不僅今年營運可望優於去年，明年營運及訂單狀況亦無虞。

許俊源指出，今年台灣訂單穩健成長，中國大陸及美國訂單亦優於去年。目前各階段工程皆依進度進行認列，由於公司與業主均重視完工時程，將跟隨客戶因應調整，強調工程進度不會遞延，預期下半年還會有海外營收進帳。