砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）6月營收重返2億元大關，達2.04億元，月增3.38％，惟年減幅度仍是雙位數、為48.60％，第二季整體營收為5.88億元，季減3.78％、年減48.87％，今年上半年營收為11.99億元，年減45.88％。

展望下半年，宏捷科表示，現階段整體市場與經濟仍然不太理想，客戶仍在去化庫存，態度相對保守。不過，隨第二季訂單已經見到回穩，從營收的角度來看，第三季營收一定會比第二季好，惟成長幅度目前尚無法預測；整體看來，下半年也將維持成長趨勢，表現將優於上半年。

宏捷科第二季營收滑落至5.88億元，季減3.78％、年減48.87％，法人認為，是宏捷科今年營收谷底；目前產能利用率估約40～50％，因毛利率取決於產能利用率，法人預期，第二季毛利率恐將較第一季的22.73％略低。

相較於手機庫存高、仍處於調整期，法人指出，宏捷科WiFi客戶不僅對舊產品回補庫存，新產品需求也增溫，整體WiFi需求回溫，目前看來將逐月增加，WiFi 5與WiFi 6皆然，雖然現階段以WiFi 5比例稍高，但WiFi 6逐漸成為主流，預期下半年WiFi 6需求將超越WiFi 5。

宏捷科預計，WiFi 6E晶片將於2022年量產銷售，客戶更已著手WiFi 7的晶片開發，可望於三年內量產上市，為WiFi帶來延續性的成長，而預期WiFi 7的高速度（為WiFi 6的10倍）與低延遲，將可為元宇宙（AR／VR，擴增實境／虛擬實境）帶來全新的體驗與需求。

而雖然手機拉貨相對保守，但部分產品還是有看到客戶開始回補庫存，或打進下世代新產品，帶動需求。隨大陸解封，加上政府實施經濟刺激政策，下半年手機需求可望較上半年好。