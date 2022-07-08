不讓外界看衰，長榮(2603)6月營收又交出漂亮成績單，單月營收首度突破600億元大關，達603.44億元，再創歷年單月新高。主要隨著新船陸續加入營運，整體運價與艙位利用率仍維持高檔。

長榮6月營收依舊亮眼，月增3.22％，年增59.75％，累計上半年營收達3458.33億元，年增82.09％。

中遠海控(COSCO)上半年獲利亮麗，大賺人民幣647.16億元，外資同步看好貨櫃航運前景，美系外資對長榮重申「加碼」評等，目標價208元；亞系外資重申「買進」評等，目標價上看215元。

美系外資提出看好四大理由表示，第一除中遠海運和東方海外第二季在6日收盤後發布的第二季業績優於預期；其次美國西岸勞資談判仍在進行，而合同於7月1日到期，工會發揮更好的槓桿作用，可能導致工作放緩和生產力下降，塞港短期難解。第三是內部研究對馬士基、以星航運（ZIM）的看法改變；第四認為亞洲貨幣貶值和美取消對陸關稅可促進出口，並抵消美國部分通膨壓力。

亞系外資認為，儘管市場環境疲軟，不過中遠集團上半年獲利顯示，運價具有彈性，看好5月生效的跨太平洋合約運價，有助於提振運價，而高合約價將持續到年底，今年獲利有望持續創高。亞系外資也看好長榮76％的船已配備脫硫器，較同業更具成本優勢。