中華(2204)周四召開股東會，雖然疫情襲來，但公司去年獲利仍創下歷史最高。董事長嚴陳莉蓮表示，身為輕小型商用車的市場領導者，公司致力於開發新能源商用車，將於今年第四季推出自主研發的全新車型。展望今年，中華車將努力達成內銷整車4.4萬台(含代工及進口)的目標，外銷也預估全年成車外銷可達約1500台，皆推動全年銷售續揚。

去(110)年台灣汽車市場總掛牌數近45萬台，中華汽車內銷台數為5萬142台(含代工及進口車)，營業收入276.05億元，營業淨利18.74億元，稅後淨利41.82億元，稅後EPS為7.67元。其中EPS較109年成長27.6%，創下歷年最佳記錄。

中華車董事長嚴陳莉蓮表示，身為輕小型商用車的市場領導者，公司致力於開發新能源商用車，將於今年第四季推出自主研發的全新車型；此外，我們也發展多品牌事業來擴大經營規模，今年下半年將引進擁有英國血統的MG品牌在地生產與銷售，為顧客帶來更多樣化的選擇。董事長也強調，中華車在永續經營方面的努力也獲得外界肯定，除了獲選納入台灣永續指數成分股，更連續八年獲評公司治理評鑑排名前百分之五，都顯示出公司在ESG各方面的卓越表現。

展望今(111)年，在內銷成車部分，中華車將於第二季與第三季推出新年式Eclipse Cross進口車與23年式Outlander國產車，第四季推出菱利電動車改款與全新3.5噸商用車；此外，在多元品牌事業發展策略下，第四季將導入MG品牌車型，可讓公司產品線更趨於完整。隨著新冠肺炎疫情及全球供應鏈緊繃局勢可望逐漸紓緩下，中華車將努力達成內銷整車4.4萬台(含代工及進口)的目標。

在外銷市場部份，今(111)年將持續深耕現有菱利及Delica外銷市場，預估全年成車外銷可達約1500台。

在轉投資事業部份，中華車投資的福建奔馳表現亮眼，去(110)年銷售3.7萬台，較109年大幅成長24%，今(111)年仍將持續提升產品競爭力，預估全年銷售可突破4萬台。

此外，中華車自主設計開發的電動二輪車，其多元能源補充方案也獲得市場肯定。展望今(111)年，將持續豐富產品布局、積極拓展專賣店並導入新商務模式，推動全年銷售成績持續成長。