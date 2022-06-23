福貞-KY(8411)昨(22)日舉行股東會通過配息0.4元，隨後董事會並通過辦理現金增資發行新股暨國內第二次無擔保轉換公司債。展望2022年營運，第3季進入傳統旺季，業績可望明顯攀升，加上山東廠新產能第3季開始挹注，今年營運正向看待。

福貞-KY指出，大陸陝西廠將在6月底舉行奠基儀式，初期規劃一條二片式鋁罐產線，年產能約6~8億支，預計明年試產。另外，今年第3季山東廠第2條二片式鋁罐產線可望量產，預計新產線加入後，將提高該廠年產能由6億支成長至8億支。

隨著全球環保意識高漲，減塑商機與中國大陸啤酒罐化率廣大市場，福貞-KY指出，今年初大陸地區因疫情而採取封控措施，外加通膨消費力不足，飲料市場的成長幅度趨緩，不過，公司掌握主要客戶明確且保證數量的訂單，且主要生產基地多數係配合客戶搶攻二、三線城市而籌設，仍可處於高成長期市場。

福貞-KY 2021年合併營收新台幣78.15億元，8年來新高表現，營業利益2億元、稅後淨利3.9億元，年增率分別為46.46％與480.77％，每股稅後盈餘(EPS)2.22元。 福貞-KY本次預計現金增資發行新股暨國內第二次無擔保轉換公司債籌資，主要用於償還銀行借款，預計可節省借款利息支出及降低匯率變動風險，強化財務結構，進而提高自有資金、降低負債比例，並強化財務結構，對本集團未來營運與發展將更有助益。