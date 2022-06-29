「悠遊國旅」振興方案7月15日將上路，遊客住宿每晚最多補1,300元、樂園門票3折、團遊補助最高3萬元。觀光局主任秘書林佩君29日指出，相關細節要點這兩天會公布，因原先振興計畫預計在第四季推出，因應各界期待提前推出，仍需行政院確認。

觀光局共投入55億元經費辦理悠遊國旅，林佩君表示，振興計畫分成團體及自由行兩部分，自由行包含旅宿業及觀光遊樂業的部分。在團體旅客方面，特色團遊基本團符合條件可補助2萬元，業者推出的團遊行程如能符合7項加碼條件，每項可補助5,000元，最高每團可以補助3萬元；具有合法居留證的非本國籍民眾也適用。在觀光遊樂業方面，只要民眾在平日入園就可享票價3折優惠。林佩君指出，民眾使用姓名、電話、身分證字號等簡易資訊就可預約。

至於旅宿業，民眾只要在平日入住合作旅宿可有一次每晚800元補助，針對有環保標章、星級旅館、好客民宿、自行車友善或是打完三劑疫苗者會加碼500元，最多補助1,300元，採取先住先贏的方式。她解釋，因為有預算限制，預算用完補助就會截止，每日會提供即時預算使用狀況讓民眾及業者參考。

林佩君指出，民眾使用身分證字號就可以訂房，在入住時提供身分證名文件，如健保卡、身分證提供業者端查核；觀光局也會公布配合參與的旅宿業者供民眾訂房時選擇。

另外，交通部規劃5億元經費要補助客運業者，將按照旅客搭乘短中長程客運數量補助。在「國道客運」分3級獎助：營運里程未達100公里的路線，每載客人次獎助20元；100-200公里的路線，每載客人次獎助35元；200公里以上之路線，每載客人次獎助70元。至於「公路客運」分2級，營運里程未達100公里路線，每載客人次獎助15元；100公里以上路線則為20元。

客運業也推出搶客大作戰，國光客運7月起除推出乘客搭乘優惠外，更撥出百萬元預算要激勵內部同仁，將依照各車站攬客表現發給獎金，希望鼓勵乘客回流也提升公司士氣。國光客運表示，7月1日至10月31日4個月的期間，搭乘國光各國道暨一般公路客運乘客，都可以在官網登錄參加抽獎，包含麗寶樂園探索世界門票兩張、千元乘車金、iPhone13 Pro手機、任天堂Switch主機加健身環大冒險套組。