臺灣民眾普遍缺乏規律運動習慣，體育署為鼓勵民眾養成良好的運動習慣，自110年起推動「充實全民運動環境計畫」，高雄市楠梓區全民運動館於今(7/5)日上午舉行開工動土典禮，教育部葉丁鵬參事南下參與其盛會，該運動館全民運動館20座當中，第2座開工動土的，該館預計將於113年10月完工，將為當地民眾打造一個適合各年齡層的運動館。

體育署為協助各縣市政府，改善與優化各項運動設施，編列了預算新臺幣30億元來規劃國內興建20座的「全民運動館」，含有室內溫水游泳池者，每案補助2億元；無室內溫水游泳池者，每案補助1億元為限。

楠梓區全民運動館於今(7/5)日上午舉行開工動土典禮。(照片/體育署提供)

體育署於110年4月補助高雄市楠梓區全民運動館新臺幣2億元，基地面積為80,199平方公尺，為地上2層的建築，提供給市民溫水游泳池、綜合球場、體適能中心、桌球區、飛輪教室、空中瑜珈教室等基本設施外，也設置兒童體適能訓練區及全齡體能訓練室等，以打造一個符合各年齡層都可使用的運動設施環境。

教育部葉丁鵬參事致詞時表示，在未來完工後，市民都可善用全民運動館來養成規律的運動習慣，鍛鍊健康的體魄，擁抱幸福人生。