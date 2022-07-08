義大遊樂世界推出暑假限定活動「義起來夏趴」，週末假日價格為699元，搭配交通部觀光局的遊樂園入園優惠方案，平日（週一至週五）只需要269元，而且不限年齡與國籍，大人小孩都可超值同遊。(高市府觀光局提供／林雅惠傳真)

交通部觀光局公布悠遊國旅方案，高雄市政府宣布加碼「週間補到千，週五又補五」方案，週間每房最高可以補助1500元，高雄市長陳其邁今天出席三民運動中心新建工程動土典禮時提醒遊客，國旅補助名額有限，沒有捷足先登就沒辦法享受到了，「7月、8月來高雄正是時候」，而高雄各飯店及義大遊樂世界，也加碼提供補助方案，歡迎大家到高雄來遊玩。

陳其邁表示，「週間補到千、週五又補五」，「週五又補五」是希望能夠吸引3天2夜，禮拜五就能來高雄，玩個3天2夜，「週間補到千」因為從周一到周四，大家都要上班，市府就加碼補助，配合高雄市政府活動，包括文博及各式各樣在夏天推出的活動，如在旗津、鼓山各式各樣的文化、體育、藝文等相關活動，整體來搭配，這項預算是分布在各局處預算執行內，因限額有限，到8月底之前，要就要快，不然名額有限結束了，沒有捷足先登，就沒有辦法享受高雄熱情及整體觀光相關活動，所以要玩就是趁現在。

而搭配這波優惠，各大飯店業者也各自加碼響應，例如福容大飯店的享福卡會員從即日起於週日至周四入住，加碼補助800元，7月15後再搭配國旅振興補助1300元，同時再享新福級會員95折／銀福級會員9折／金福級會員88折的會員折扣，限量100名，先住先補助！

旗津道酒店提出入住時再加贈下次平日抵用券，入住台中文華道及高雄旗津道可單次折抵300元，入住台中星享道折抵500元，凡住客打滿2劑或確診康復者入住另可再加碼贈送400元餐飲抵用券，入住享好康又可到訪旗津黑沙玩藝節；高雄中央公園英迪格酒店，搭配國旅補助最高1300元，平日最低每房每晚最低只要1680元。

而義大遊樂世界也推出暑假限定活動「義起來夏趴」，週末假日價格為699元，搭配交通部觀光局的遊樂園入園優惠方案，平日（週一至週五）只需要269元，而且不限年齡與國籍，大人小孩都可超值同遊。