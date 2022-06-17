櫻花(9911)今(17)日股東會通過每股配息3.6元，並順利改選董事，董事長張永杰、總經理林有土續任。

櫻花廚衛電事業每年皆有新品推出，由於台灣家庭平均人口數減少及小宅盛行，整體廚房事業量價均成長。櫻花在新事業布局方面，前兩年成立櫻花家居，把公司的產品拓展到全屋空間，讓營收及獲利再添新的動能。

在轉投資事業櫻花中國方面，受大陸地區3月中旬開始各地陸續有封控管制情形，影響整體廚衛電市場需求下滑，櫻花中國生產及物流也受到部分影響。櫻花中國昆山廠已在5月復工，生產及銷售將逐步恢復正常，且預期下半年在疫情逐漸緩解下，市場消費需求將有機會反彈，櫻花中國全年獲利表現有優於去年。

櫻花指出，去年全球雖深受新冠疫情衝擊與面對原物料上漲及供應鏈缺工缺料的嚴峻考驗，但營收與獲利依舊逆勢成長，連續11年創下新高紀錄。110年營收70.13億元，年增率12.29%，營業利益達10.97億元，年增率5.8%，稅後淨利為10.1億元，年增率13.20%。