銅箔基板廠騰輝-KY(6672)股東會通過每股配息6.6元，以今天收盤價82元來估算，殖息率達8.05%。

騰輝-KY今天召開股東會，儘管2021年營運面臨原物料短缺、塞港、運費飆漲及疫情反覆等諸多不確定變數狀況，受惠於產品組合優化與不斷專注於特殊材料的發展，騰輝-KY 2021年合併營收76.7億元，稅後盈餘8.3億元，每股盈餘11.72元，今天股東會通過每股配發現金股息6.6元，為歷年來配息最高的年度，以今日收盤價計算，殖利率達8.05%。

騰輝-KY今年前5月合併營收為27.44億元，年減7.68%，騰輝-KY表示，今年上半年受新冠疫情延續、封控措施、通膨高漲、俄烏戰爭等種種多方挑戰，營運成本大幅上升，但目前全球經濟開始復甦，封城已經接近尾聲，車載產品將陸續恢復成長動能，下半年市況可望樂觀以待。

就產品來看，受俄烏戰爭緣故，世界主要大國競相增加軍備支出，應用於軍工及航天等高信賴度的聚醯亞胺(PI)基板訂單求增加，另外下半年屬傳統NB旺季，HDI製程的低損耗材料應用訂單將逐步上揚，散熱材料在金屬基板也有突破，新近研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器等，可望為營運增添動能。

騰輝-KY表示，公司持續開發各種特殊材料，tec-speed高頻、高速/低損耗材料，及IC封裝基板的老化與探針板等高階產品在終端應用都有顯著成長，對於整體營運獲利可望有具體貢獻，推升業績穩定成長。