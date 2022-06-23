貿聯-KY(3665)股東會通過每股配息9.1312元，並完成一席獨立董事補選。

貿聯-KY今天召開股東會，貿聯-KY產品佈局以高速運算、精密製造與高附加價值領域為主，終端應用涵蓋滿足數位轉型及雲端服務需求的數據中心線束，新一代規格的擴充基座；在車用領域，公司開發電動車連接器、高壓線等應用；工業用設備則包含半導體設備機台的系統整合、新一代儲能裝置線束，至於醫療設備則與工研院合作研發新冠肺炎分子檢測儀。

貿聯-KY今年第1季以企業價值約4.51億歐元完成收購德商LEONI AG旗下工業應用事業群(LEONI IN)100%股權，以INBG為名正式成為貿聯-KY事業體成員並認列收益，推升公司今年前5月合併營收達206.07億元，年增91.38%。

貿聯-KY榮獲美國權威金融媒體《機構投資者》(Institutional Investor) 公布「2022年亞洲管理團隊排名」(2022 All-Asia Executive Team)，受評選為「亞洲區科技硬體類公司 亞洲年度最佳管理團隊」，於100億美金市值內企業囊括「最佳執行長-鄧劍華總經理」、「最佳財務長」、「最佳投資人關係長」、「最佳投資人關係策劃執行」、「最佳ESG」五項指標整體評比第一。

貿聯-KY董事長梁華哲表示，2021年多方衝擊對供應鏈襲來，貿聯-KY不但攻克一波波的挑戰，同時推進工業應用事業群的跨國收購和數位轉型等重量級專案、營收也達歷史新高，過去數年，管理團隊的執行力歷經多次嚴格試煉，不斷激發我們進化全球營運和優化資源運用，而鄧劍華總經理帶領的財務、投資人關係、永續團隊，以及全體員工都居功至偉，這是全體貿聯人的榮耀。貿聯會帶著這份榮耀，持續創造價值，實現對股東和永續的承諾。

貿聯-KY 2021年合併營收為新台幣285.64億元，較2020年成長26.74%，稅後盈餘為20.36億元，年增11.37%，每股盈餘為15.22元，今天股東會也完成補選一席獨立董事，由林健正當選。