伺服器及車用訂單穩定，且低軌道衛星出貨逐漸放量，加上日系客戶TV銷售優於預期，乙盛-KY(5243)表示，下半年展望偏樂觀，今年營運還是會比去年好。

乙盛-KY今天召開股東會，全球通膨升息、俄烏戰爭及大陸華東地區因疫情封控停工，影響乙盛-KY第2季營運，所幸公司佈局車用及伺服器產品有成，兩項產品營收佔比穩定攀升，且公司亦順利切入低軌道衛星，並於第1季開始出貨，降低了產業環境不佳的影響。

今年第1季車用產品佔乙盛-KY營收比重達43.13%，超越消費性產品佔比約31.26%，成為公司營運主要動能，乙盛-KY表示，今年車用產品營收可望兩位數成長，預估全年營收佔比約40%到45%。

在伺服器方面，乙盛-KY除原有客戶穩定出貨，亦有新客戶加入，今年第1季網雲伺服器佔比約18.41%，乙盛-KY預估，伺服器產品營收亦可達到兩位數成長，超越伺服器產業平均成長5%到6%，佔營收比重可望達20%到25%。

至於低軌道衛星部分，乙盛-KY以生產地面接收設備等相關機構件為主，並於第1季開始出貨，目前佔比約2%，未來可望逐季增加，預估今年可貢獻年度營收約5%~6%。

乙盛-KY今年第1季稅後盈餘為1.52億元，年增11.45%，每股盈餘為0.9元，累計前5月合併營收為48.37億元，年增6.06%。

展望下半年，乙盛-KY表示，受惠於車用/伺服器及低軌道衛星訂單挹注，以及日系客戶TV銷售優於預期，下半年展望偏樂觀，全年營運還是會比去年好。

乙盛-KY 110年合併營收為120.42億元，稅後盈餘為4.63億元，每股盈餘為2.75元，今天股東會通過每股配息1.4元。