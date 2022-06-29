新穎生醫(6810)今(29)日舉行股東會，董事長曾錙翎博士說，隨著疫情和緩，短期將鎖定研究用及歐盟與馬來西亞逾三分之一的私人醫療通路，透過各地經銷夥伴全力衝刺業績，今年營收可望展現爆發性成長，明年力拚損益兩平。

新穎生醫今年將採體外檢測試劑(IVD)與研究用試劑(RUO）雙軌並進，加速拓展全球通路，同時發展定點照護(POCT)產品，推升營收翻倍成長。

新穎生醫DNlite-IVD103是全球第一個應用於精準管理與預防糖尿病腎病變(DKD)腎功能快速惡化的檢測試劑。曾錙翎進一步表示，馬來西亞獨家經銷商BioMed已經掌握幾家醫學中心醫檢實驗室訂單。預計能在今年開始有穩定長期的訂單，初期需求約每月100-200套組，目前正協助其完成自動化機台操作後開始出貨。

馬來西亞是全球糖尿病腎病變發生率最高的國家，平均10個糖尿病患有5個出現腎病變，洗腎的病人中約有七成是由於糖尿病腎病變引起。透過BioMed在馬來西亞擁有的強大經銷通路，DNlite-IVD103將能複製成功經驗，快速搶占私人醫檢實驗室市場，樹立DNlite-IVD103於行業的領導品牌，並成為推升新穎生醫營收高速成長的關鍵引擎。

展望未來，曾錙翎表示，在DNlite-IVD103已經取得上市許可的歐盟與馬來西亞，會持續布建經銷通路；針對尚未取證的美國、日本等地市場，以LDTs檢測服務與研究用RUO測試市場水溫；至於台灣食品藥物管理署(TFDA)的查驗登記則正在審查中。

此外，美國FDA在今年6月1日宣佈恢復接受非新冠產品的送件前溝通，公司將會積極與法規顧問配合，預計以擴大適應症的應用重啟美國法規認證，以及其他市場的送件申請。