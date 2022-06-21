大億交通(1521)111年股東常會，今(21)日假安平工業區服務中心舉行，會中通過去年營業財務報告，以及將每股分派現金股利0.6元的提案；大億總經理吳承遠表示，銷售日本的車燈確實有減少，但已陸續有訂單出現，將依藉原有的優化光學的優勢，繼續擴展四輪、兩輛的車燈訂單。

大億交通股東常會由董事長吳俊億主持，總經理吳承遠負責未來公司經營發展策略等業務報告。吳承遠指出，去年年營收49.92億餘元，較前年成長4.1％，去年稅後淨利為0.82億餘元，較前年1.59億餘元，衰退48.3％。去年稅後EPS1.08元。董事會提出將分派0.6元現金股利，並獲得出席股東表決通過。

吳承遠表示，展望今(111)年，因預期國產車價格調漲，刺激消費者提前購車及汽車汰舊換新貨物稅補助政策的延長，加上出口主力中東市場表現回溫，預估臺灣汽車全年銷售量為45至46萬輛，在外銷方面，除繼續爭取小糸集團的海外訂單外，將持續開拓北美市場新客戶，並積極對國內外客戶進行新技術發表，爭取更多新車型燈具、模具的訂單。

同時，針對在股東會中有股東提出，大億銷日量的衰退，以及福州小糸的未來規劃，大億如何強化競爭優勢等；吳承遠都一一給予回覆。

吳承遠坦言，由於日幣大幅貶值，以及大環境丕變等，確實在銷日的訂單驟減，但經過努力之後，預估從2022(今)年至2024年，陸續有訂單回溫經營效率出現，但績效並非可立竿見影。至於福州子公司代工訂單等，受到上海封控、小型自動車經營不下去等影響，目前也正重新從穩定中，對外尋求新可能性。

吳承遠強調，大億最大優勢優化光學領域，日前已接到知名的二輪機車Gogoro頭燈新訂單，出貨之後，其頭燈的高亮度，也深受顧客認定，因此，未來仍將延續該強項繼續研發出更優化產品。「穩健保守」是未來經營主軸，任何新顧客的開發，都將在完成所有研產，並順利進入量產之後，才會正式予以對外公開。