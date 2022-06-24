鼎固控股（2923）今（24）日召開股東會，會中承認去年財報及盈餘分配案，2021年度合併營收約48.03億元，稅前淨利約19億元，本期淨利約11.71億元，每股盈餘0.67元，每股現金股利分配1.20元。

鼎固表示，2021年度鼎固建案銷售持穩，在上海、無錫及重慶等地項目去化，貢獻當年度整體營收約達22.2億元，商辦租賃及商場經營等業務則挹注營收總計約25.8億元。

鼎固今年第一季則受惠上海嘉定住宅建案「匯景華庭」第三期300戶總銷金額約56億交屋入帳貢獻，今年上半年無推案，下半年推案計畫，則將視上海房地產市況做規劃。

商用不動產部分，上海黃浦區日月光中心在2021年已完成延泰康路商場改裝工程，以自然元素融入明亮的商場空間設計，有效導入消費人潮，2021年單日最高人流量可達10萬人次，商場並持續進行耗能設備汰換作業，以提升永續環保及經濟效能。