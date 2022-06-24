中鴻鋼鐵（2014）24日召開111年度股東常會，會中通過承認110年盈餘分配案，決議每股配發現金股利2.8元，並決議現金股利除息基準日，授權董事長決定。

中鴻董事長劉敏雄致詞表示，去年是全球經濟充滿變化與高度挑戰的一年，也是中鴻公司展現韌性發揮戰力的一年，在全體同仁群策群力下，締造了全年營收新台幣537.4億元、獲利63.5億元、每股盈餘4.42元的亮麗成績，開創中鴻公司建廠38年來最高的歷史紀錄。