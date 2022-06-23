凡甲(3526)股東會通過每股配息11.16元，下半年進入傳統旺季，伺服器及電動車相關產品需求穩定，凡甲表示，第3季及第4季營運將逐季成長，隨著車用及伺服器產品佔比拉升，今年NB連接器佔比將降至30%以下。

凡甲今天召開股東會，凡甲近幾年將產品重心轉向伺服器及電動車，其中伺服器連接器以高功率導電及高頻連接器為主，電動車則是BMS相關連接器，大陸昆山及上海等華東地區於4月及5月防疫封城停工，對產業鏈造成衝擊，凡甲4月及5月營收也受到影響，隨著昆山及上海全面復工，凡甲營運可望自6月起恢復正常。

凡甲今年前5月合併營收為9.08億元，年減8.76%，儘管全球經濟受通膨升息及俄烏戰爭影響，伺服器及電動車需求依舊穩定，為凡甲下半年營運帶來支撐。

凡甲表示，伺服器展望正向，且電動車需求尚未被滿足，如果晶片缺料紓解，伺服器及車用產品成長幅度可望更好，預期今年第3季及第4季營運將逐季成長。

隨著伺服器及電動車出貨攀升，去年伺服器佔公司營收比重達50%，車用佔比約10%到15%，NB相關已降至30%多，凡甲預估，今年車用產品佔比可望拉升至15%到20%，NB佔比將降至30%以下。

凡甲110年合併營收為26.19億元，年增22.31%，稅後盈餘為6.43億元，年增23.83%，每股盈餘為11.19元，今天股東會通過每股配息11.16元，包括盈餘分配每股現金股息8.96元及資本公積每股配息2.2元。