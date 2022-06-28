CP查理（左）今年再度找來柾國合作〈Left and Right〉。（華納音樂國外部提供）

曾多次來台開唱的CP查理（Charlie Puth）今年開始釋出〈愛情開關 Light Switch〉、〈That’s Hilarious〉等單曲，為今年即將發行的第三張創作專輯《CHARLIE》暖，最新主打單曲〈Left and Right〉更找來「防彈少年團（BTS）」成員柾國合唱，讓全球歌迷驚呼根本「神仙組合」。

CP查理在2018年時前往韓國參加音樂頒獎典禮，當時就與柾國一起演出單曲〈We Don’t Talk Anymore〉，精彩舞台合作就已在全球掀起話題。這次終於正式合作單曲，身為音樂創作天王的CP查理絲毫不馬虎，完全親自創作及製作，完美融合2人的獨特嗓音，更在副歌加入巧思，讓歌聲在左右耳中穿插，彷彿就在歌迷耳朵講悄悄話，CP查理更呼籲大家直接戴上耳機享受這首單曲，而歌迷照做後，紛紛直呼留言「顱內高潮」，也讓該曲在發行短短20分鐘內，Spotify就直接衝破50萬次串流。

〈Left and Right〉單曲MV則由Drew Kirsch執導，透過充滿幽默趣味的視覺呈現，帶著歌迷和2人一同踏上一場逃離大腦的療癒奇幻之旅，MV上線時，因過多歌迷想第一時間跟上MV直播，導致YouTube伺服器癱瘓，種種突發狀況，讓CP查理也在網上開玩笑說「別問我MV在哪，因為我也不知道！」甫發行就話題不斷，發行24小時內，就直接攻佔全球數位排行榜冠軍，在台灣也是直接空降冠軍。CP查理個人第3張創作專輯《CHARLIE》預計今年發行。