鹿洐人即將推出全新EP《輸出.368》。（福桑音樂提供）

「鹿洐人 Human Hart」年初完成《輸出.368》八站台灣巡迴，並於6月30日發行全新單曲〈時間旅客〉，甫上線就空降「街聲」排行榜亞軍，成績斐然；緊接著，鹿洐人本月即將推出全新EP《輸出.368》，EP名稱以3位成員博安、天裔、寶仔年齡尾數取名，用成員年齡紀錄創作經歷，希望用一整年的巡迴生活與音樂人生「輸出」給聽眾。

鹿洐人由蘇打綠團長阿福所栽培，主唱是《超級偶像7》冠軍謝博安、貝斯手寶仔、鼓手則為天裔，甫推出的新單曲〈時間旅客〉，主視覺以黑白照片呈現，希望以純粹的黑白照突顯時間的向度，謝博安說：「我們無法改變時間，但能勇敢擁抱時間。」有別於一般歌手耗時已久完成專輯才進入巡迴演出的製程，鹿洐人在發行專輯《你在開玩笑嗎？》後，反其道而行，選擇將新作優先於演出當中順勢演唱，讓現場觀眾感受每次演奏的呼吸，進入到生活當中，鹿洐人最終再完成這張作品。

EP《輸出.368》的名字來源，數字「368」則代表2022年發行當下，三人年紀的尾數。分別是23歲的主唱博安、26歲的貝斯手寶仔和28歲的鼓手天裔，在《輸出》系列演出持續進行的當下，EP《輸出368》發行是鹿洐人這群「時間旅客」的紀錄，透過音樂表達純粹的經歷。從《輸出.368》台灣巡迴開跑時，專輯歌曲大致選定，也是八場演出場地各異的現場裡，鹿洐人留給觀眾的彩蛋。但隨著演出持續緊鑼密鼓的準備，何時要讓作品問世，反倒更加困難。對鹿洐人而言，時間是重要的標誌，甚至未來發行專輯也都將使用「時間」作為戳記。