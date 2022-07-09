假交友結合假投資，為近年常見的詐騙手法。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

台中一名50歲林姓婦人，日前在交友軟體APP認識一名暱稱「在這裡等愛我的人」，該名王姓男網友進一步要求加LINE好友，經每天噓寒問暖、培養感情後，王男介紹林女一個投資虛擬貨幣平台，聲稱會幫忙操作並保證獲利、穩賺不賠，林女聽信後共匯款6次、合計68萬元投資該平台，沒過幾天平台帳面顯示獲利35萬元，但當林女要將獲利金額領回時，平台客服人員卻表示須先繳納稅金及保證金才可提領，林女深信不疑至銀行準備匯款時，所幸被行員察覺有異，趕緊關懷提問，林女才驚覺可能被騙，馬上撥打165反詐騙專線諮詢。

北市另一名30歲李姓女子，在臉書被自稱陳姓男子加為好友後，對方先以甜言蜜語話術博取李女的信任，雙方再互加入LINE連繫，陳男宣稱可利用海外投資快速致富，介紹李女一個投資購買虛擬貨幣USTD平台，表示會幫她操作且穩賺不賠，李女不疑有他，先後共匯款8次、計98萬元投資，同樣要將獲利金額領回時，平台客服人員聲稱須先繳納20％的營利稅金及30％的保證金才可提領，李女驚覺受騙趕緊報警處理。

刑事局統計，假交友投資詐欺案件從6月4日至7月3日止，全台共發生8件，警方指出，假交友結合假投資是近年常見的詐騙手法，歹徒大多透過社群網站或交友APP搭訕被害人，再轉移到LINE持續交往，等獲得被害人信任後，就引誘被害人到來路不明的境外網站投資虛擬貨幣、期貨外匯、運彩博奕等，初期營造不斷獲利假象且正常出金，等被害人放心投入大筆金錢後，再編造各種理由收費，最後直接人間蒸發，讓被害人求償無門，提醒民眾網路交友務必提高警覺。