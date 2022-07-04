林曉培暌違3年上周六開唱。（杰思國際娛樂提供）

林曉培暌違3年上周六開唱。（杰思國際娛樂提供）

林曉培日前加盟新東家「杰思國際娛樂」，並於上周六舉辦全新巡演「林曉培快樂唱LIVE SHOW」高雄安可場，暌違3年開唱全場座無虛席大爆滿，林曉培演繹過往HITO經典超過20首歌，包括〈心動〉、〈手太小〉、〈她的眼淚〉等都吸引全場與線上歌迷合唱，整整2個半小時演出宛如像是「雲端千人KTV」般熱鬧，歡呼尖叫聲不絕於耳，林曉培為出道24年的音樂生涯寫下嶄新一頁紀錄。

林曉培還特別選唱台語經典〈愛拚才會贏〉及粵語金曲 〈海闊天空〉等歌，打趣說自己腔調是「台式粵語」的林曉培表示：「雖然我的粵語沒有到非常標準，也有很多話來不及講，但我希望能用歌曲來表達我對大家的感謝及情感，相信歌迷們應該能感受到。」她坦言所有歌曲最害怕唱的「大魔王」就是〈追〉，自曝彩排時唱到一半哭了好幾次，「這首雋永好歌其實之前唱過，事隔多年再重新翻唱，發現過往人生經歷累積讓這首歌變得情感很重，結果反而很怕唱到一半無法控制情緒，加上又要發音標準，所以每次唱理性跟感性都在打架，人家是思覺失調，我這次反而有點『歌唱失調』的困難」。

除了費心思排歌單練唱，林曉培還「變髮圖強」，把自己留了多年的長髮剪短並染了超美髮色，原想說給歌迷新氣象新感覺的她，沒想到過程中卻出「意外」，在開唱前一天還臨時找造型師「救髮」！林曉培笑說：「這是我第一次我自己D.I.Y剪頭髮，結果弄巧成拙剪出來像狗啃，急忙找造型師設計補救，除了剪美美造形外，10年沒染頭髮的我乾脆一不作二不休加染，花了7個小時改變造型！」

此次近距離與歌迷同樂，大家都發現她外表依舊年輕，好奇「凍齡」秘訣，林曉培笑說：「都已經到了這個年紀，自己身材要自己救！ 不過歌迷稱讚我都沒變其實我覺得過獎了，我不覺得我有凍齡，殊不知，我國小五年級就長這樣『老起來在等』，我想到現在這個年紀應該也不會有太嚴重變太老。」

林曉培近期不僅加入新東家辦個唱，更接下舞台劇巡演一路忙到年底，工作事業打開全新局面的她卻遲遲在愛情上「零進度」，讓許多歌迷都好奇她何時在感情上能有歸屬？對此林曉培自招單身「零桃花」的原因歸咎於「懶」一個字，抱持不婚主義的她笑說：「我不排斥談戀愛，但現在很懶惰不想談，因為要照顧別人，而自己要被別人照顧也怕麻煩別人，所以現在在談戀愛上是『休息』的狀態。」