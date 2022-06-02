方語昕如願飾演女警。（TVBS提供）

方語昕以TVBS八點檔《女力報到》黃嫚莉一角闖出知名度，近日重回《機智校園生活》劇組演出帥氣的兇悍警察，她直呼很興奮！私底下常看警匪片的她，一直都很期待可以演出警察角色，透露媽媽最常說想看她演刑警，感謝劇組讓她圓夢。

此次與宥勝和張天霖有許多對手戲，方語昕分享她與宥勝在劇中的設定是要好的同事，第一次和宥勝對戲時，就需要演出彼此很熟的狀態，且那場戲沒有對話只有眼神，還好宥勝非常親切，讓一切順其自然地發生。而張天霖曾導演過方語昕演出的《台妹向前衝》，這次角色轉換要與張天霖尬戲，方語昕自曝：「我一開始很緊張，但幾天對戲下來，天霖哥讓我非常有安全感，見到他就很開心，突然好幾天沒看到他還會覺得怪怪的！」

方語昕在《機智校園生活》中飾演宥勝警界的學妹「汪心怡」，刑事局的優秀刑警，擅長電腦資訊、負責剷除網路犯罪。她大約進組半個多月，坦言一切都很新鮮，接演後到開拍的時間十分迅速，還好平常都有在看警匪片，有先稍微想像一下角色呈現，開拍後就與導演討論調整，慢慢找出「汪心怡」的模樣。不同於之前在《女力報到》中飾演文青型，這次挑戰較為帥氣角色，方語昕表示很欣賞「汪心怡」的堅強：「她的心境讓我感同身受，遇到事情就是解決不逃避，後果也會欣然接受，無論好壞。」