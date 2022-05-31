藝人宥勝出道多年，近來忙於電視劇拍攝，較少更新個人頻道影片，30日他突然帶粉絲看他和阿嬤共住20幾年老家，話鋒一轉，這才透露阿嬤已在95歲時離開，語氣一度哽咽，隨後他提到阿嬤躺在病床無病痛，其實也算是喜喪，最後感性地說：「希望這孫子沒有讓妳失望。」粉絲們都感到非常感動。

宥勝因從小父母離異，阿嬤一手帶他長大，和阿嬤的感情比父母還要深厚，阿嬤也一直時刻關心他的演藝表現，經常自豪地和朋友說宥勝是他孫子，孝順的宥勝也會趁著阿嬤90歲還勉強能走時，帶她去搭郵輪玩日本，她會拍攝這支影片就是為了記錄在這片小空間裡，有阿嬤參與到的所有美好回憶。

宥勝和阿嬤親密互動。(圖/宥勝去哪兒 Youtube)

在宥勝這支影片中，他除了用鏡頭展示到世界旅遊的紀念品，他也緩緩帶大家看房間內阿嬤生活的每一個角落，不管是房間門口、梳妝台，都有張貼宥勝海報和全家福，櫃子裡也擺放了粉絲送宥勝的東西，阿嬤的牆壁也畫滿宥勝的小孩生長的身高線，床頭則掛著和宥勝的合照，從家內擺設看得出很關心孫子。

宥勝到結婚生子都有阿嬤在旁邊陪伴。(圖/宥勝去哪兒 Youtube)

隨後宥勝也在影片曬出和阿嬤互動的照片，從小時候學走路開始，求學、工作到後來結婚生子，一直都有阿嬤陪在身邊。他也在片尾呼籲大家愛要及時，並向阿嬤感性告白：「謝謝妳願意當我的阿嬤，希望這孫子沒有讓妳失望，也希望在天上的妳，可以永遠開心、平安、幸福，我們永遠愛妳。」洋蔥灑好灑滿。