第33屆金曲獎將於今(2日)晚在高雄巨蛋隆重登場，下午5時開跑的星光紅毯也萬眾矚目爭奇鬥艷，其中入圍年度專輯獎、最佳台語專輯獎、最佳MV獎、最佳樂團獎的「血肉果汁機」戴上獸頭成為最吸睛存在，這是象徵樂團精神的招牌「豬頭」，身上裝束則一字排開全黑西裝登場，強烈反差看起來極具氣勢。結果近年聲名大噪的血肉果汁機「修成正果」，奪下深具意義的「最佳樂團獎」，團員更霸氣在頒獎台上喊出：「這是我應得的！」。

由童仲宇（GIGO）、許主携（Matt）、劉宗霖（ZERO）、陳彥文（彥文）、陳佑祥（sionC）組成的台語重金屬搖滾樂團「血肉果汁機」，創作多以台灣信仰文化為背景，道出台灣的人情世故、廟會出巡、社會治安、公民議題等各層面的現實，去(2021)年發行以台中作為創作出發點的《GOLDEN 太子 BRO》，將玩樂團這些年來親身經歷過的血汗淚，化為一首首打動人心的曲，收錄在這第3張專輯中。

血肉果汁機戴獸頭走星光紅毯，成為金曲獎頒獎典禮開始前最吸睛的存在之一。（圖／台視提供）

自《粗殘台中》發布10年後，《Golden 太子 Bro》再次把舞台架設在台中，將所有敘述真人真事的歌曲注入靈魂，專輯裡的「太子哥」，是滿懷野心、也是勇於追夢的象徵，想帶給歌迷「儘管前往頂峰的路途險惡，只要背後仍有志同道合的夥伴支持，就能不停衝破重圍」的激勵，這不僅是血肉果汁機對未來的展望，更將「突破」作為整張專輯的隱藏主題，也讓血肉果汁機憑《GOLDEN 太子 BRO》成功奪下「最佳樂團獎」。

血肉果汁機鼓手陳彥文(左)霸氣表示：「這是我應得的！」，因為他們就是付出了這麼多的努力。（圖／取自LINE TV）

上台領獎的團員一改搖滾的野性，拿出手機朗讀寫好的感言，不忘感性把榮耀獻給家中的女兒。鼓手陳彥文霸氣表示：「這是我應得的！」，因為他們就是付出了這麼多的努力，還搞笑報出自己的LINE ID，「歡迎大家來多認識認識」。主唱童仲宇（GIGO）則戴著招牌獸頭，帶有魔幻寫實意味地說道，在某個平行時空的莎士比亞看過血肉果汁機的表演，在《哈姆雷特》裡寫道，在現場聆聽及感受血肉果汁機的震撼力是超乎想像的。